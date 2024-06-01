“أسلحة خفية”.. أقوى أكواد وشفرات جاتا سان أندرس 2024 GTA San Andreas للكمبيوتر والبلايستيشن

الكثير من العناصر والموارد التي سيتم الحصول عليها فور امتلاك أقوى أكواد وشفرات جاتا، والتي وفرتها اللعبة لزيادة المتعة والإثارة، حيث تعمل تلك الشفرات على تقديم ذخائر وأسلحة ومعدات كثيرة إلى اللاعب، كما أنها تمكنه من تفعيل الكثير من الأوضاع من ابرزها وضع الأدرينالين، وتلك الأمور لن يتمكن اللاعب من الوصول إليها إلا بمساعدة شفرات جاتا الشهيرة.

أقوى أكواد وشفرات جاتا سان أندرس 2024

تنشتر شفرات كثيرة للعبة جاتا على المواقع الإلكترونية المختلفة، لكن يرغب الجميع دائما في امتلاك أقوى أكواد وشفرات جاتا، والتي تتوفر على موقع اللعبة الرسمي، والذي يلجأ إليه الجميع لتأكدهم الكبير من وجود الأكواد الصالحة والفعالة، لذا تعد من أشهر الشفرات التي أعلن الموقع عنها مؤخرا هي كالتالي:

يمكن تفعيل شفرة PLEASANTLYWARM للحصول على طقس جيد.

من خلال تفعيل شفرة HESOYAM سيتمكن اللاعب من امتلاك الرمز الخاص بالصحة الكاملة.

يمكن امتلاك رمز السلاح الأساسي من خلال تفعيل شفرة LXGIWYL.

إذا قمت بتفعيل شفرة THUGSARMOURY سيتم تقديم إليك سيارة رياضية.

يسهل تفجير السيارات من خلال إدخال شفرة JCNRUAD والقيام بتفعيلها.

يمكن تفعيل الوضع الخاص بالحركة البطيئة من خلال استخدام شفرة slowmotion.

مميزات شفرات جاتا الجديدة

تقدم الشفرات الجديدة من لعبة جاتا مميزات كثيرة إلى اللاعبين، وتلك المميزات يسعى الجميع إلى الحصول عليها وهي متمثلة في الآتي: