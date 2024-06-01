عاجل! موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور وشروط استحقاقه 1445

يترقب حالياً العديد من المؤهلين في الدفعة الأخيرة الذين تم قبولهم في برنامج الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي بعد إعلان نتيجة التأهيل وظهور قيمة الاستحقاق في حساباتهم، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية أن تاريخ صرف وإيداع الضمان الاجتماعي مرتبط بالتقويم الميلادي، موحدة مواعيد نزول الضمان الاجتماعي القديم والجديد، في هذا السياق سنتعرف خلال الفقرات التالية على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور بالإضافة إلى رابط التسجيل في منصة دعم الضمان الاجتماعي وشروط استحقاقه.

تعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445

تستقبل منصة الحماية الاجتماعية والدعم طلبات الالتحاق بالضمان الاجتماعي المطور وتوفر خدمة الاستعلام عن قيمة الاستحقاق والأهلية عبر النفاذ الوطني الموحد، كما تتيح أيضاً المنصة متابعة حالة الطلب ونقلت إليها جميع الخدمات الضمانية، هذا ويمكن لجميع المتقدمين التقديم من خلالها على الضمان الاجتماعي، حيث تستمر المنصة في استقبال طلبات التقديم بشكل مستمر دون تحديد مدة لانتهاء التسجيل، مما يتيح للمتقدمين فرصة دائمة للتقديم والاستفادة من البرنامج.

يتم إعلان نتيجة الاستحقاق والأهلية للمجموعة الجديدة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ويتم أيضاً صرف المعاش المطور والقديم في الوقت نفسه للمؤهلين، حيث يُودع المعاش في حساب المستفيد تلقائيًا بعد صدور أمر الإيداع من الوزارة، ويحدث ذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم المحدد للصرف.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

يمكن الآن التقديم على الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم بعد التأكد من تلبية سياسات شروط الاستحقاق الجديدة، كما تتيح المنصة أيضًا معرفة نتيجة الاستحقاق سواء كانت بالرفض أو بالقبول، مما يساعد المتقدمين في التعرف على حالة طلباتهم، ولجميع الراغبين في الحصول على رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي أو التقديم عليه، يمكنكم زيارة المنصة [من هنا].

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1445

التقيد بموعد نزول الضمان الاجتماعي: يجب الالتزام بالمواعيد التي حددتها الوزارة لصرف الضمان الاجتماعي. الالتزام ببرامج التوظيف والتدريب: يجب على أفراد الأسرة الذين لديهم القدرة على العمل الالتزام ببرامج التوظيف والتدريب المقدمة. الإقامة الدائمة بالسعودية: يشترط أن يكون المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية. امتلاك أصول محدودة: يجب ألا يمتلك المتقدم أكثر من سيارة مسجلة باسمه، وألا تكون لديه أصول ذات قيمة عالية. حصر البرنامج للمواطنين السعوديين: البرنامج مخصص للمواطنين السعوديين فقط، مع استثناءات تشمل الأرامل ذوات الأيتام، الأيتام، ذوي الإعاقة، زوجة المواطن، المطلقة أو أرملة المواطن السعودي، وأبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي. تحديد حد الدخل الشهري: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الذي يمنع الاستفادة من الضمان الاجتماعي. عدم الإقامة بمراكز الإيواء الحكومية: يجب ألا يكون المتقدم مقيمًا في مراكز الإيواء التي تديرها الدولة. تحقيق متطلبات التعليم والصحة: يجب على المستفيدين تحقيق المتطلبات المتعلقة بتعليم الأبناء والصحة، بالإضافة إلى خطط التدريب والتأهيل.

تفاصيل إضافية حول الضمان الاجتماعي المطور

يهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، من خلال تقديم الدعم المالي والمساعدات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال هذا البرنامج إلى توفير حياة كريمة للمواطنين السعوديين عبر تقديم الدعم المادي والمعنوي، بالإضافة إلى تشجيع المستفيدين على العمل والتأهيل المهني.

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