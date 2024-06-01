ظهرت رسمياااا…نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 ترم ثاني برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت

نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة الدقهلية، بالاسم ورقم الجلوس، للترم الثاني الدور الأول، حيث أعلنت منذ قليل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية، ممن قبل محافظ الاقليم، وذلك بنسبة تتعدى 97% وجاري الان القيام برفع النتيجة على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية، وشهدت الساعات القادمة الماضية حالة من القلق والترقب من قبل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادى بمحافظة الدقهلية، وذلك من أجل الحصول على نتائجهم، ومن. خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية منذ دقائق معدودة عبر صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان محافظة الدقهلية، قام بالاعتماد الرسمى لنتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جميع الإدارات التعليمية التابعة لمحافظة الدقهلية ليتوجه الان جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بالبحث عبر رابط البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة الدقهلية من اجل الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات ومراجعتها بعناية للتأكد من دقة النتيجة، وتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة التعليم الأساسي بالدقهلية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية، من خلال اتباع الخطوات التالية.