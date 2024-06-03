الكشف عن أقوي الهواتف الذكية بأحدث التقنيات وأقل الأسعار!!

يبحث الكثيرون حاليا عن هواتف ذكية لشرائها، فهناك مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة المتوفرة، والتي تناسب مختلف الأوضاع المالية لذلك، في هذا المقال، سوف نقدم لك توصياتنا لأفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق المصري والعربي في منتصف عام 2024، سوف نبدأ بالترشيحات من الفئة الاقتصادية الرائدة، التي تتمتع بأحدث التقنيات والتطورات في عالم الهواتف الذكية.

تعرف على مواصفات هاتف Redmi 13C

هاتف Redmi 13C يتمتع بمواصفات مذهلة تشمل العناصر التالية:

مجهز بمعالج قوي من نوع ميدياتك Helio G85.

يضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

يتميز بشاشة كبيرة بحجم 6.74 بوصة وبدقة HD+ من نوع IPS LCD.

تتوفر بطارية ذات سعة كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير لضمان استمرارية الطاقة طوال اليوم.

ما هي أسعار هاتف Redmi 13C

يتوفر هاتف ذكي بثلاث إصدارات مختلفة للتخزين والذاكرة العشوائية والأسعار كالتالي:

النسخة الأولى تأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت، مقابل 6000 جنيه.

النسخة الثانية تأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجابايت، بسعر قدره 6500 جنيه.

بينما النسخة الثالثة تأتي بسعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت، مقابل 7300 جنيه.

تعرف على مواصفات هاتف Realme Narzo 50A

الهاتف Realme Narzo 50A يتميز بتشكيلة واسعة من المزايا التي تضفي عليه لمعانا في ساحة الهواتف الاقتصادية، ومن بين أبرز المواصفات التي يتمتع بها:

يتمتع الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G85 القوي.

يتضمن كاميرا خلفية بدقة تصوير تصل إلى 50 ميجابكسل، مما يمنحك صورا واضحة وحية.

يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية مذهلة.

يأتي بشاشة IPS LCD بقياس 6.5 بوصة ودقة HD+، مما يوفر تجربة تصفح مريحة وواضحة.

يضم بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير، مما يضمن لك استخداما طويل الأمد دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكررة.

متوفر بنسخة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، بسعر يبلغ 5400 جنيه، مما يجعله خيارا ممتازا بين الهواتف ذات الأداء الجيد والسعر المناسب.

تعرف على مواصفات هاتف Realme C51