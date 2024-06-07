اســـمك هسّـــه epedu.gov.iq .. نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا الدور الأول عموم العراق “نزلها pdf“

سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط وهي واحدة من المراحل التعليمية المهمة لذلك قامت الوزارة بالاهتمام بها، ولكن يجب العلم أن طلاب الصف الثالث متوسط مازالوا في فترة أداء الامتحانات ولم ينتهوا منها حتى الوقت الحالي، ووفقا لما نقلته المصادر التعليمية أن الامتحانات سوف تنتهي في الأسبوع الأول من شهر يونيو.

نتائج الثالث متوسط

أطلقت وزارة التربية والتعليم موقع إلكتروني والذي يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم، ويجب العلم أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد الإنتهاء من أداء الامتحانات والتي بعدها سوف يتم البدء في عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ومن ثم رفعها على الموقع وهذا باتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب على الطالب الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، او موقع نتائجنا. بعد ذلك من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك قم بالضغط على نتائج الثالث متوسط. يرجى تدوين المعلومات المطلوبة. أخيرا قم بالضغط على زر عرض النتيجة وسوف تحصل على نتيجتك.

موعد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث متوسط

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإنتهاء من الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 5 من يونيو 2024 وبعدها سوف يتم البدء في عمليات التصحيح وتجميع الدرجات ومن ثم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة مع قدوم عيد الأضحى المبارك، كما أكدت الوزارة أنه يجب على جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال موقع الوزارة أو موقع نتائجنا كما صرحت عن أنها غير مسؤولة عن أي مواقع أخرى.