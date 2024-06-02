عاااجل .. هيئة التأمينات الاجتماعية تكشف عن موعد نزول راتب التقاعد لشهر يونيو 2024 موضحه حقيقة الزيادة الجديدة

مع اقتراب نهاية شهر مايو، يبدأ الجميع بطبيعة الحال بالتساؤل حول موعد صرف معاشات شهر يونيو للمتقاعدين خلال هذه الفترة، تداول المواطنون أخبارا حول زيادة محتملة في رواتب التقاعد بمناسبة قدوم عيد الأضحى نتيجة لذلك، شهد محرك البحث جوجل ارتفاعا كبيرا في عمليات البحث من قبل المتقاعدين في السعودية حول موعد صرف الرواتب والتأكد من صحة الأخبار المتعلقة بزيادة المعاشات، وهل هي حقيقية أم مجرد شائعات لا أساس لها ومن خلال هذه السطور، سوف نقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

موعد نزول راتب التقاعد لشهر يونيو 2024 بالمملكة

وفقا للجدول الزمني الذي أعدته هيئة التأمينات الاجتماعية، فإن صرف رواتب التقاعد يتم في بداية كل شهر ميلادي، وبما أن موعد صرف رواتب شهر يونيو يصادف يوم السبت الموافق الأول من يونيو، فسيتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 1445 هـ، وفيما يتعلق بالإشاعات المنتشرة حول زيادة رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، فقد نفت هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية هذه الأنباء تماما، وأكدت الجهتان أنه لا يوجد أي مرسوم ملكي يخص زيادة الرواتب، وأن كل ما يتناقله الناس من أخبار حول هذا الموضوع هو محض شائعات لا أساس لها من الصحة.

بالخطوات كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية

سعت السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى تيسير عملية الاستعلام عن رواتب التقاعد لجميع المواطنين من خلال الإنترنت في هذا النص، سوف نشرح لكم الخطوات الصحيحة للاستعلام: