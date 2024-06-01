“بزيادة فورية 400 دينار“ وزارة المالية الأردنية تزف خبر سار عن زيادة “رواتب الموظفين“ حقيقة أم شائعة؟

نقلت بعض الأخبار أنه من المقرر زيادة الحد الأدنى للاجور في الأردن مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا حول حقيقة تلك الأخبار وهل سوف يتم تطبيقها بالفعل أم لا وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد على جميع أسئلة المواطنين، وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا رابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالأردن.

زيادة الحد الأدنى للاجور في الأردن

يتساءل جميع العاملين في الأردن عن حقيقة زيادة الحد الأدنى للعمال وبناء على ذلك قامت الجهات المسؤولة بالرد ونقلت أن الحد الأدنى للأجور في عامي 2023-2024 كان 260 دينار ولكن تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل زيادته في عام 2025 وذلك في كل من القطاع الخاص والقطاع العام وذلك من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير حياة أفضل لهم.

موعد صرف الرواتب في الأردن

وفقا لما صرحت عنه وزارة المالية الأردنية أنه يتم صرف الرواتب يوم 24 من كل شهر ميلادي وهذا في جميع القطاعات المختلفة ويجب العلم أن هذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في الأردن

يمكن لجميع الموظفين في مختلف القطاعات الاستعلام عن رواتبهم وذلك من خلال إجراء الخطوات التالية: