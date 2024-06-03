القوات المسلحة الأردنية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أسماء المستفيدين من الإسكان العسكري 2024

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن قوائم المستفيدين من برنامج الإسكان العسكري لعام 2024، تقوم القوات المسلحة بشكل دوري بالكشف عن أسماء دفعات جديدة من المنتسبين المستحقين للإسكان، حيث يتمكنون من الحصول على مساكن ملائمة بشروط سداد ميسرة، هذا البرنامج يهدف إلى توفير بيئة سكنية مناسبة لكافة أفراد القوات المسلحة الأردنية، وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف العقارات وصعوبة امتلاك مسكن ملائم وللحصول على تمويل الإسكان العسكري، يجب على الأفراد اتباع مجموعة من الإجراءات الضرورية، والتي سوف نتناول تفاصيلها في هذا التقرير.

تصريحات القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني

قام الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، باتخاذ سلسلة من القرارات الهامة، أبرزها زيادة عدد المستفيدين من قروض الإسكان العسكري، هذا القرار يضمن تسريع عملية حصول كافة المتقدمين على قروضهم ومن المتوقع أن تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة بالإعلان عن أسماء جميع المستفيدين من هذه القروض، يمكن للمستفيدين الاطلاع على هذه الأسماء عبر الموقع الإلكتروني للقيادة الأردنية أو من خلال موقع مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من قرض الإسكان العسكري بالأردن

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن توفير رابط إلكتروني يمكن من خلاله لأي فرد الاستعلام عن قائمة المستفيدين من قرض الإسكان العسكري ولمعرفة هذا الرابط وكيفية الاستعلام، اتبعوا الخطوات التالية: