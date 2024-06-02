HERE.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع “وزارة الدخلية العراقية”

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
HERE.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع “وزارة الدخلية العراقية”

إعلنت وزارة الداخلية العراقية ‏عن فتح باب حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏الكترونيا من خلال الإنترنت لسهولة التسجيل ‏للمواطنين تجنب الازدحام وتوفير للوقت والجهد في الذهاب إلى المديرية و وأضافت الوزارة انه التعامل سوف يكون في البطاقة الوطنية الموحدة في كافة المعاملات الحكومية الرسمية ‏وإيقاف التعامل بالبطاقة السابقة ‏لذلك ‏تعلن ‏وزارة الداخلية العراقية عن ضرورة البدء في إجراءات إصدار البطاقة الوطنية الموحدة والحصول على المزيد من المعلومات تابعونا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏

قامت الحكومة العراقية بتقديم خدمة للمواطنين من خلال الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة إلكترونية توفيراً ‏للوقت والجهد وهذه الخدمة مجانية لمن بلغ سن الثامنة عشر او اكثر ‏وعلى من يرغب في التسجيل خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الحكومة العراقية وهي من العاشرة صباحا إلى منتصف الليل ‏والفترة المسائية مخصصة فقط لمواطني الموصل بالتزامن مع بقية الدوائر التي تسجل خلال الفترة الصباحية و إليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏وهي:

  • ‏أولا الدخول على بوابة الادارة ‏خاصة بالهوية الوطنية الموحدة من خلال هذا الرابط.
  • ‏ثم اكتب اسم الشخص أرغب في التسجيل مع اضافة اسم الاب والجد ولقب العائلة.
  • ‏إدخال البيانات اللازمة منك مع كتابة رقم الهاتف الخاص بك.
  • ‏سوف يتم تحديد القبول من خلال الشروط والقواعد اللازمة الخاصة بعملية التسجيل لتحصل على البطاقة الموحدة.
  • ‏و بعدها قم بتحديد الموعد مناسب للحصول على البطاقة.
  • ‏ثم ارسل طلب للجهات المختصة بذلك.

‏الحالات ‏المستثناة من حجز البطاقة الموحدة

‏قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الحالات المستثناة من البطاقة الوطنية الموحدة وهم: ‏

  • أولا من سرقة بطاقته او من اتلفت البطاقة الوطنية الخاصة به و أصبحت غير مؤهلة للاستعمال. ‏
  • الشخص أرغب في تسجيل البطاقة ضمن محافظة عليه أن ‏يقوم بتحديد اسم القطاع التابع له ضمن المحافظة المذكورة.
  • ‏من كان يرغب في تعديل البيانات الخاصة به في حالة كانت غير صحيحة على البطاقة.
  • ‏وفي حالة تغيير محل إقامة الشخص الراغب في تسجيل البطاقة الموحدة. ‏
  • وأيضا الشخص المستفيد من مؤسسة الشهداء مستثنى.
  • ومن شارك من قبل في عملية تحويل الذات
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
عبدالله عربي

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“حبس وغرامة” شوف أسعار استمارات بطاقة الرقم القومي 2024 + الحبس 3 شهور في هذه الحالة
إنضم لقناتنا على تيليجرام