HERE.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع “وزارة الدخلية العراقية”

إعلنت وزارة الداخلية العراقية ‏عن فتح باب حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏الكترونيا من خلال الإنترنت لسهولة التسجيل ‏للمواطنين تجنب الازدحام وتوفير للوقت والجهد في الذهاب إلى المديرية و وأضافت الوزارة انه التعامل سوف يكون في البطاقة الوطنية الموحدة في كافة المعاملات الحكومية الرسمية ‏وإيقاف التعامل بالبطاقة السابقة ‏لذلك ‏تعلن ‏وزارة الداخلية العراقية عن ضرورة البدء في إجراءات إصدار البطاقة الوطنية الموحدة والحصول على المزيد من المعلومات تابعونا.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏

قامت الحكومة العراقية بتقديم خدمة للمواطنين من خلال الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة إلكترونية توفيراً ‏للوقت والجهد وهذه الخدمة مجانية لمن بلغ سن الثامنة عشر او اكثر ‏وعلى من يرغب في التسجيل خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الحكومة العراقية وهي من العاشرة صباحا إلى منتصف الليل ‏والفترة المسائية مخصصة فقط لمواطني الموصل بالتزامن مع بقية الدوائر التي تسجل خلال الفترة الصباحية و إليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏وهي:

‏أولا الدخول على بوابة الادارة ‏خاصة بالهوية الوطنية الموحدة من خلال هذا الرابط

‏ثم اكتب اسم الشخص أرغب في التسجيل مع اضافة اسم الاب والجد ولقب العائلة.

‏إدخال البيانات اللازمة منك مع كتابة رقم الهاتف الخاص بك.

‏سوف يتم تحديد القبول من خلال الشروط والقواعد اللازمة الخاصة بعملية التسجيل لتحصل على البطاقة الموحدة.

‏و بعدها قم بتحديد الموعد مناسب للحصول على البطاقة.

‏ثم ارسل طلب للجهات المختصة بذلك.

‏الحالات ‏المستثناة من حجز البطاقة الموحدة

‏قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الحالات المستثناة من البطاقة الوطنية الموحدة وهم: ‏