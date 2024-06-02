HERE.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع “وزارة الدخلية العراقية”

إعلنت وزارة الداخلية العراقية عن فتح باب حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 الكترونيا من خلال الإنترنت لسهولة التسجيل للمواطنين تجنب الازدحام وتوفير للوقت والجهد في الذهاب إلى المديرية و وأضافت الوزارة انه التعامل سوف يكون في البطاقة الوطنية الموحدة في كافة المعاملات الحكومية الرسمية وإيقاف التعامل بالبطاقة السابقة لذلك تعلن وزارة الداخلية العراقية عن ضرورة البدء في إجراءات إصدار البطاقة الوطنية الموحدة والحصول على المزيد من المعلومات تابعونا.
حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024
قامت الحكومة العراقية بتقديم خدمة للمواطنين من خلال الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة إلكترونية توفيراً للوقت والجهد وهذه الخدمة مجانية لمن بلغ سن الثامنة عشر او اكثر وعلى من يرغب في التسجيل خلال المدة الزمنية المحددة من قبل الحكومة العراقية وهي من العاشرة صباحا إلى منتصف الليل والفترة المسائية مخصصة فقط لمواطني الموصل بالتزامن مع بقية الدوائر التي تسجل خلال الفترة الصباحية و إليكم خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 وهي:
- أولا الدخول على بوابة الادارة خاصة بالهوية الوطنية الموحدة من خلال هذا الرابط.
- ثم اكتب اسم الشخص أرغب في التسجيل مع اضافة اسم الاب والجد ولقب العائلة.
- إدخال البيانات اللازمة منك مع كتابة رقم الهاتف الخاص بك.
- سوف يتم تحديد القبول من خلال الشروط والقواعد اللازمة الخاصة بعملية التسجيل لتحصل على البطاقة الموحدة.
- و بعدها قم بتحديد الموعد مناسب للحصول على البطاقة.
- ثم ارسل طلب للجهات المختصة بذلك.
الحالات المستثناة من حجز البطاقة الموحدة
قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الحالات المستثناة من البطاقة الوطنية الموحدة وهم:
- أولا من سرقة بطاقته او من اتلفت البطاقة الوطنية الخاصة به و أصبحت غير مؤهلة للاستعمال.
- الشخص أرغب في تسجيل البطاقة ضمن محافظة عليه أن يقوم بتحديد اسم القطاع التابع له ضمن المحافظة المذكورة.
- من كان يرغب في تعديل البيانات الخاصة به في حالة كانت غير صحيحة على البطاقة.
- وفي حالة تغيير محل إقامة الشخص الراغب في تسجيل البطاقة الموحدة.
- وأيضا الشخص المستفيد من مؤسسة الشهداء مستثنى.
- ومن شارك من قبل في عملية تحويل الذات