“تحديث جي بي واتس 2024 APK“ تنزيل WhatsApp GB آخر تحديث v37.00 على جميع الهواتف|| مميزات وعيوب الهاتف

تم إطلاق واتساب جي بي وهو من نسخ الواتساب المعدلة التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة ونجح في أن يحقق نسب تحميل مرتفعة وهذا لما يحمله من مميزات نالت إعجاب المستخدمين ولكن يجب العلم أن تلك النسخة هي مصممة من قبل أفراد وليس شركة كما هو الحال في الواتساب الرسمي مما يجعله غير آمن على الجهاز، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

واتساب جي بي

يقدم واتساب جي بي عدد لا حصر من المزايا التي تجعلك تقوم بتحميله على الفور ومن أبرزها:

يمكنك التحكم في الأشخاص التي ترغب في أن ترى الصورة الشخصية لديك.

يوفر ميزة إخفاء جاري الكتابة أو جاري تسجيل مقطع صوتي.

يمكنك قفل المحادثات باستخدام رمز أو بصمة الإصبع.

يوفر ميزة الرد التلقائي.

يمكنك إرسال رسالة جماعية لأكثر من تسعين شخص في وقت واحد.

يوفر خاصية ارسال الملفات الكبيرة والتي يصل حجمها حتى 2 جيجابايت.

يمكنك مشاهدة الرسائل والحالات المحذوفة.

يمكنك قراءة الرسائل دون علم المرسل وهذا من خلال إلغاء الخطين الأزرق.

يوفر ميزة مشاهدة الحالات دون علم صاحبها.

يمكنك التحكم في تغيير أيقونة التطبيق.

يوجد به مجموعة من الثيمات التي متاح للمستخدم استخدامها.

يمكنك التعرف على الأشخاص الذين قاموا بزيارة الملف الشخصي الخاص بك.

عيوب واتساب جي بي

على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها واتساب جي بي إلا أنه يوجد به بعض العيوب أيضا وهي: