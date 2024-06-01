“مبروووك النجاح” موقع نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2024 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس.. ميت غمر وأجا ودكرنس وجميع الإدارات

بحث مكثف الآن من جانب طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية عن موقع نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2024 الترم الثاني، خاصة بعد إعلانها رسمياً من جانب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث كان الطلاب قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام كثيرة ما يزيد عن أسبوع ومنذ حينها وهم في حالة ترقب وانتظار هم وأولياء أمورهم، فكما نعرف وأن هذه السنة الدراسية هامة ومصيرية في حياة كل طالب وطالبه وهي بداية المستقبل بالنسبة لهم.

موقع نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن موقع نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2024 لنهاية العام الدراسي الحالي وذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة رسمياً، ويمكن الدخول عليه من خلال الآتي:-

التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني على الإنترنت أو من خلال موقع نتيجة نت .

الإلكتروني على الإنترنت أو من خلال . اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الدقهلية.

تحديد الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

الضغط على المكان المخصص لرقم الجلوس وتسجيل رقم الجلوس بشكل صحيح.

النقر على عرض النتيجة أو بحث.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 ترم ثاني

بعد أن تعرفنا على موقع نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه المخصص لإعلان النتيجة والذي من المقرر تفعيله خلال الساعات القليلة القادمة أمام جميع الطلبة والطلبات ليتمكنوا من الاستعلام عن نتيجتهم بكل سهولة، ومن الجدير بالذكر انه قد قام السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية “شهادة إتمام التعليم الأساسي” رسمياً بنسبة نجاح 93.7%، ونسبة 91% لطلاب الاعدادية الفنية ونسبة 100% للمكفوفين ونسبة 98% للصم وضعاف السمع.