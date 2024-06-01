 لكل طلاب الدقهلية” ظهرت حالاً” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 edudk.net

تم منذ قليل الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2024، وذلك بعد أن تم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وقد أشارت مصادر رسمية إلى ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، مما أدخل الفرحة على وجوه الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال الفقرات التالية سنساعدك في معرفة الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة بسهولة وتوفير الوقت والجهد على الجميع.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2024

كما تم الإعلان عن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عقب اعتماد المحافظ للنتيجة، وجاري رفع واعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن النتائج تم رفعها بالفعل اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا، كما يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمحافظة وكتابة البيانات المطلوبة، أشار ناصر شعبان أيضًا إلى أن عملية تصحيح أوراق الإجابات تمت بدقة عالية، حيث حصل العديد من الطلاب على درجات نهائية، بينما استفاد البعض من درجات الرأفة للنجاح في هذه المرحلة.

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تعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2024

هذا ويمكن لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي والشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الحصول على نتائجهم الخاصة امتحانات الترم الثاني والفصل الدراسي الثاني 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: