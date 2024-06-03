هونر تسيطر على الأسواق .. تعرف على مواصفات ومميزات هاتف HONOR X5 ملك الفئة المتوسطة

هاتف HONOR X5 Plus هو آخر نسخة ميسرة من العلامة التجارية هونر، ويتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وشاشة بمقاس 6.56 بوصة وتردد 90 هرتز، ورغم دقة العرض HD+، إلا أنها تضيف جودة ممتازة لتجربة المشاهدة بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل لتوفير صور ذات جودة عالية، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية واضحة يعمل الهاتف بمعالج متواضع Helio G36، والذي يوفر أداء مقبولا للمهام اليومية، مع بطارية كبيرة بسعة 5200 مللي أمبير توفر استخداما طويل الأمد، ورغم شحنها بقوة 10 واط، إلا أنها توفر قدرا من الطاقة يكفي لفترة طويلة لنلقي نظرة على المواصفات الكاملة لهاتف HONOR X5 Plus ونتأكد مما إذا كان يقدم مواصفات مقبولة في فئته السعرية أم لا.

أهم مواصفات هاتف HONOR X5

شركة هونر تسعى جاهدة للتنافس مع الشركات الرائدة مثل شركة أوبو، بإطلاق هاتفها الجديد Honor X5، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف الذكية المتوسطة سوف نقوم الآن بتفحص المواصفات والأسعار المتوقعة لهاتف Honor X5 في الأسواق العربية كالتالي:

الجهاز مجهز بدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، مما يتيح لك استخدام شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G بسهولة.

يتميز الهاتف بأبعاد تبلغ 163.3×75.1×8.4 ملم، مع وزن يبلغ 188 جرام، مما يجعله مريحا للاستخدام اليومي.

يتمتع الجهاز بمتانة وجودة في الخامات المستخدمة، حيث يتم تصنيعه من البلاستيك عالي الجودة.

يتميز الشاشة بتصميم النوتش في الجزء العلوي من الشاشة، وهي من نوع TFT LCD، بحجم 6.56 إنش، وبدقة 720×1612 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة وحادة.

كما يدعم معدل تحديث الشاشة 90Hz لتجربة استخدام سلسة وسريعة.

يأتي الهاتف مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت، مما يوفر مساحة تخزينية واسعة وأداء سلس لتشغيل التطبيقات والألعاب بكفاءة.

كما يتيح الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، حيث يمكن تركيبها بدلا من الشريحة الثانية، مما يتيح لك حفظ المزيد من الملفات والبيانات بسهولة.

أهم مميزات هاتف HONOR X5