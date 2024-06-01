الان نهائي اوروبا: القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند ” تردد قناة 1 beIN SPORTS”

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وهى المباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وتقام المباراة اليوم على ملعب ويمبلى، وبدا متابعي كرة القدم أن في البحث عن القنوات الناقلة للمباراة موعد اللقاء وتشكيل الفريقين وهو ما سوف نعرضهم إليكم الآن من خلال موقعنا البديل الاخبارى .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

تقام اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والعاشر بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت دبى ، وتأهل الريال على حساب مانشستر السيتى صاحب اللقب فى النسخة الماضية ، بينما تأهل دورتموند على حساب البايرن في مواجهات قوية للغايه تجعل مباراة اليوم غير متوقعة النتيجة بشكل كبير نظرا لتساوى أداء كلا الفريقين في مشاوره الأوروبي أو المحلى .

متابعة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

حدث إشارة القناة التي تعرض اليوم نهائي دوري أبطال اوروبا والتي هي ضمن قنوات شبكة بى ان سبورت والتي أعلنت أنها القنوات الناقلة لبمرة ريال مدريد وبورسيا دورتموند عبر اشارة التالية

اسم القناة: بين سبورت 1.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27498.

تردد اخر لقناة بى ان سبورت .

اسم القناة: بي ان سبورت 1.

التردد: 11546.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد بى ان سبورت 2 على النايل سات وسهيل سات



القمر الصناعى: سهيل سات

تردد القناة: 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/2.

القمر الصناعى: نايل سات

تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تنطلق الآن صفارة الحكم لمباراة نهائى دورى أبطال أوروبا بين الفريق الملكى وبطل الدوري الأسباني ريال مدريد وهو الاكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أوروبا ،ومع بروسيا دورتموند، الذي يطمح بشكل كبير في احراز اللقب اليوم بعد منافسة قوية لها في دوري أبطال أوروبا تمكن بها من الاجتياز اكبر أندية القارة الأوروبية وتنقل المباراة عل بعض القنوات الأوروبية والقنوات بي ان سبورت.