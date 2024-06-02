وزارة الإسكان في الجزائر توضح شروط وطريقة التقديم في السكن الترقوي الحر

أعلنت وزارة الإسكان في الجزائر عن إطلاق برنامج السكن الترقوي المدعم كجزء من جهودها لتوفير فرص السكن للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، بهدف توفير وحدات سكنية للإقامة المستدامة يتطلب الحصول على دعم هذا البرنامج توافر مجموعة من الشروط، بالإضافة إلى تقديم المستندات الرسمية لتثبت صحة المعلومات المقدمة أثناء التسجيل لنلق نظرة على شروط التسجيل في السكن الترقوي المدعم لمن يهمه الأمر.

تعرف على شروط السكن الترقوي الحر 2024 بالجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية عن معايير الاستحقاق لبرنامج الإسكان الترقوي الحر لعام 2024، حيث يتوجب على المتقدمين الالتزام بها لضمان قبول طلباتهم، وتتضمن هذه المعايير ما يلي:

يجب أن يكون للمتقدم جنسية جزائرية.

ينبغي للمرشح الإقامة الدائمة في البلاد.

يتوجب أن يكون دخل المتقدم الشهري دون الحد الأدنى المحدد للحصول على الإسكان.

يتعين تقديم جميع الوثائق الرسمية المطلوبة لطلب الإسكان.

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم سكني سابق من الحكومة.

يتوجب على المتقدم عدم امتلاك سكن آخر أو أي مكان يصلح للسكن.

ينبغي أن يتوفر لدى المرشح دخل شهري ثابت يكفي لتسديد أقساط الدعم السكني بانتظام.

كيفية التقديم على السكن الترقوي 2024 بالجزائر

تم الإعلان عن معايير السكن الترقوي الحر 2024 من قبل السلطات الجزائرية في بيان رسمي، بهدف تقديم الدعم للمواطنين الراغبين في الحصول على هذه الفرصة يشمل ذلك مساحات متنوعة تتراوح بين 80 و316 متر مربع للشقق والوحدات السكنية الخطوات الواجب اتخاذها لتقديم الطلبات تشمل: