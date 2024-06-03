بطعم مميز ورائحة شهيه .. كيفية تحضير كيكة الرواني بالسميد والشربات

يعتبر إعداد كعكة الرواني من بين العادات الشائعة في فترة الإفطار، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يحبه الصغار والكبار على حد سواء، تعتبر هذه الحلوى الهشة والخفيفة من الوجبات المفضلة للكثيرين، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة مثل الدقيق والبيض واللبن، مما يجعلها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم واللياقة.
مكونات كيكة الرواني
يمكنك الآن تجربة مجموعة متنوعة من أصناف الكيك، فنحن نولي اهتماما كبيرا بتقديم تجارب جديدة في المطبخ لضمان استمتاع الأطفال وأفراد الأسرة بوجبات شهية مختلفة من ضمن هذه التجارب، نقدم لكم الكيكة الرواني أو البسبوسة، التي تعتبر من بين أخف أصناف الكيك بفضل استخدام السميد في تحضيرها تضم مكوناتها:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- اثنتان من علب الزبادي الطبيعي.
- كوب من السميد الناعم.
- نصف كوب من زيت الزيتون العضوي.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور الطازج.
- ثلاث بيضات طازجة بدرجة حرارة الغرفة.
- باكيت من مسحوق الخميرة الكيميائية.
- ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا الطبيعية.
- ملعقتان صغيرتان من قشر البرتقال المبشور (اختياري للنكهة).
- ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي.
مكونات الشربات:
- كوب ونصف من الماء النقي.
- عصير نصف ليمونة طازجة.
- كوب من السكر البني الطبيعي.
كيفية عمل كيكة الرواني
تسعى الأمهات دائما لتجديد قوائم الطعام والحلويات لإرضاء أفراد الأسرة، مما يشجعهم على تناول وجبات جديدة ولهذا السبب، أصبحت الوصفات التقليدية لتحضير الكيك غير محببة لبعض الناس لذا، نقدم لكم اليوم وصفة جديدة ومميزة، كيكة الرواني إنها إحدى أنواع الكيك الخفيفة التي تتميز بطعم مميز يختلف تماما عن الكيك التقليدي وفيما يلي طريقة تحضيرها:
- في البداية، يجب وضع البيض والفانيليا في وعاء كبير وضربهما جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتغير لون البيض.
- بعد ذلك، يتم إضافة كمية السكر والتقليب جيدا لضمان امتزاجهما معا، ثم يضاف الزيت وتستمر عملية الخلط حتى يذوب السكر تماما.
- نقوم بإضافة الزبادي إلى المزيج ومواصلة الخلط حتى يتم دمج جميع المكونات بشكل جيد.
- يتم إضافة بشر البرتقال وجوز الهند ورشة من الملح والبيكنج بودر، ونستمر في التحريك لتوزيعهم بشكل متساو.
- ثم يتم تحريك الخليط بلطف مع إضافة السميد والدقيق، مع الاستمرار في التحريك حتى يتم دمج المكونات تماما واختفاء أي علامات للدقيق والسميد.
- بعد ذلك، يتم تحضير قالب الكيك بدهنه بالزيت ورشه بالدقيق، ثم يتم صب الخليط فيه.
- ندخل القالب إلى الفرن ونخبزه على الرف الوسطي لمدة 45 دقيقة عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- لنتأكد من استواء الكيك، نقوم بإدخال سكينة نظيفة في وسطها؛ إذا خرجت نظيفة دون أي علامات للخليط، فإن الكيك جاهز.
- بعد ذلك، نخرج القالب من الفرن ونسكب الشراب البارد فوقه، ثم نتركه حتى يبرد قليلا قبل التقديم.