بطعم مميز ورائحة شهيه .. كيفية تحضير كيكة الرواني بالسميد والشربات

يعتبر إعداد كعكة الرواني من بين العادات الشائعة في فترة الإفطار، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ الذي يحبه الصغار والكبار على حد سواء، تعتبر هذه الحلوى الهشة والخفيفة من الوجبات المفضلة للكثيرين، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة مثل الدقيق والبيض واللبن، مما يجعلها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم واللياقة.

مكونات كيكة الرواني

يمكنك الآن تجربة مجموعة متنوعة من أصناف الكيك، فنحن نولي اهتماما كبيرا بتقديم تجارب جديدة في المطبخ لضمان استمتاع الأطفال وأفراد الأسرة بوجبات شهية مختلفة من ضمن هذه التجارب، نقدم لكم الكيكة الرواني أو البسبوسة، التي تعتبر من بين أخف أصناف الكيك بفضل استخدام السميد في تحضيرها تضم مكوناتها:

كوب من الدقيق الأبيض.

اثنتان من علب الزبادي الطبيعي.

كوب من السميد الناعم.

نصف كوب من زيت الزيتون العضوي.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من جوز الهند المبشور الطازج.

ثلاث بيضات طازجة بدرجة حرارة الغرفة.

باكيت من مسحوق الخميرة الكيميائية.

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا الطبيعية.

ملعقتان صغيرتان من قشر البرتقال المبشور (اختياري للنكهة).

ملعقة صغيرة من خل التفاح العضوي.

مكونات الشربات:

كوب ونصف من الماء النقي.

عصير نصف ليمونة طازجة.

كوب من السكر البني الطبيعي.

كيفية عمل كيكة الرواني

تسعى الأمهات دائما لتجديد قوائم الطعام والحلويات لإرضاء أفراد الأسرة، مما يشجعهم على تناول وجبات جديدة ولهذا السبب، أصبحت الوصفات التقليدية لتحضير الكيك غير محببة لبعض الناس لذا، نقدم لكم اليوم وصفة جديدة ومميزة، كيكة الرواني إنها إحدى أنواع الكيك الخفيفة التي تتميز بطعم مميز يختلف تماما عن الكيك التقليدي وفيما يلي طريقة تحضيرها: