سلي اولادك في الاجازة.. تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2024 علي القمر الصناعي نايل سات

يبحث الآن الكثير من المواطنين بفارغ الصبر عن تردد البث الجديد لقناة طيور الجنة على جميع الأقمار الصناعية، لضمان تمكن أطفالهم من متابعة البرامج في هذا الوقت الحالي، تمثل قناة طيور الجنة واحدة من أوائل القنوات التي تخصصت للأطفال في العالم العربي، وبفضل محتواها الحالي، نجحت في بناء قاعدة جماهيرية واسعة لها في المنطقة العربية.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
تعد مرحلة الطفولة من أكثر المراحل أهمية في مسار الإنسان، إذ يتطور فيها الطفل جسديا، وعقليا، وعاطفيا، كما يكتسب قدرة فائقة على استيعاب محيطه بما في ذلك الإعلام وخاصة القنوات التلفزيونية لذا، يسعى الأهل دوما إلى توجيه أبنائهم لمشاهدة قنوات تربوية مثل قناة طيور الجنة التي تعزز قيما إيجابية، يمكنكم الاطلاع على جدول الترددات التالي لمتابعتها بسهولة:
- القمر الصناعي: النايل سات
- التردد: 11258
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 5/6
- القمر الصناعي: العرب سات
- التردد: 11315
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 3/4
طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك
تعد القنوات الفضائية الموجهة للأطفال أحد أبرز وسائل التأثير والتقنيات الحديثة التي تسهم في نشر القيم والمفاهيم الإيجابية بين الصغار، وتسهم في حمايتهم من المحتوى الضار ولذا، يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة باستخدام الخطوات التالية:
- قم بالضغط على زر القائمة Menu.
- حدد خيار التركيب.
- اضغط OK.
- أدخل الرقم السري المكون من أربعة أصفار.
- انتقل إلى قائمة الترددات.
- اختر إضافة التردد الخاص بقناة طيور الجنة، وقم بتمييزه باللون الأحمر.
- اختر القمر الصناعي المناسب لتضبيط تردد قناة طيور الجنة نايل سات، عرب سات.
- أدخل المعلومات المطلوبة كما هو موضح في الجدول أعلاه لاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ.
- انقر على زر البحث.
- انتظر حتى انتهاء عملية البحث.
- سوف تظهر مجموعة من القنوات على نفس التردد، تشمل قناة طيور الجنة.
- اختر القناة واضغط على حفظ لتأكيد الاختيار.