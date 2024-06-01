اعتمدت بنسبة نجاح 93.7%.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 ترم ثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم

شهدت الدقائق القليلة الماضية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 من جانب السيد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية النتيجة في مؤتمر صحفي بحضور الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 الذي يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عن طريق الاسم أو رقم الجلوس وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024

جاءت نسبة نجاح طلاب الاعدادية بمحافظة الدقهلية مرتفعة جداً حيث تعتبر هي أعلى نسبة نجاح على مستوى المحافظات التي ظهرت حتى الآن، ويمكن الاستعلام عنها من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 عبر الخطوات التالية:-

أولاً يدخل الطالب أو ولي الأمر إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من هــنا .

. أو يمكن الاستعلام مباشرة من خلال هذا الرابط .

. بعد اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني الدور الأول.

كتابة رقم جلوس الطالب والبيانات المطلوبة في المكان المحدد.

الضغط على بحث أو عرض النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024 الفصل الدراسي الثاني للتعليم الأساسي بنسبة نجاح 93.7% فيما بلغت نسبة نجاح طلاب الشهادة الاعدادية المهنية 91%، وذوي البصيرة بنسبة نجاح 100% والصم وضعاف السمع بنسبة 98%، ومن الجدير بالذكر أن الصف الثالث الاعدادي هي مرحلة فيصلية في مسيرة الطلاب التعليمية حيث يتم تقسيم الطلاب عقب تلك المرحلة إلى الثانوي العام أو التمريض أو الثانوي الفني وغيرها ويتم تحديد ذلك من خلال التنسيق الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة.