الحكومة العراقية تعلن عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة والأوراق المطلوبة

تعمل الحكومة العراقية حاليا على إطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لعملية استخراج البطاقات الوطنية الموحدة، ومن خلال هذه المنصة يمكن للمواطنين القيام بعملية حجز البطاقة بسهولة ويسر، حيث يمكنهم تحديد المواعيد المناسبة لاستلام البطاقات من مكاتب الأحوال المدنية المعتمدة هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، يمكن الآن توضيح الخطوات الرئيسية لحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، بما في ذلك الشروط الضرورية والوثائق المطلوبة لإكمال العملية بنجاح.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق بالخطوات

تشير وزارة الداخلية العراقية إلى إمكانية تحديد البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين في العراق بواسطة الإنترنت، لاحقا يمكن للفرد الحصول عليها من مكتب الأحوال المدنية المحلي يتمثل الإجراء كما يلي:

الولوج إلى موقع وزارة الداخلية العراقية على الإنترنت.

النقر على الخانة المخصصة للحجز الإلكتروني.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الحجز للبطاقة الوطنية الموحدة.

تقديم رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

النقر على الخانة المخصصة للحجز ثم طباعة إيصال الحجز لتقديمه للسلطات المعنية عند استلام البطاقة.

تعرف على شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة الآن بالعراق

هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها المواطن للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وتتضمن هذه الشروط:

يجب أن يكون للمتقدم جنسية عراقية.

ينبغي أن يكون المتقدم قد تجاوز عمر الثامنة عشر عاما.

يجب على المتقدم تأكيد حجز البطاقة مسبقا قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاستلام، ليتسنى للأحوال المدنية في العراق مراجعة البيانات.

يتعين على المتقدم التأكد من دفع رسوم الحجز المقدرة بمبلغ يصل إلى خمسة آلاف دينار عراقي.

ما هي الأوراق الرسمية المطلوبة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

تم تحديد بعض الوثائق التي يجب تقديمها وفقا لتعليمات وزارة الداخلية العراقية لاستكمال إجراءات الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة تشمل هذه الوثائق: