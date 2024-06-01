“Now” لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 برقم الجلوس

بعد فترة من الانتظار يمكن الآن للطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية الحصول على نتائج امتحانات الترم الثاني. هذه النتائج تم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور ايمن مختار، محافظ الدقهلية. يشهد العام الحالي ارتفاعًا في نسب النجاح، مما يعزز الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالدقهلية 2024

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، حيث أكد ناصر شعبان، نائب وزير التربية والتعليم، أن النتائج ستُصدر اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرًا. يمكن للطلاب الحصول عليها من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي للوزارة وإدخال البيانات الشخصية.

طريقة استخراج نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية لعام 2024 أصبحت متاحة بعد انتهاء فترة الانتظار، ويمكن للطلاب والطالبات الآن الاطلاع عليها بسهولة. لتحصل على النتيجة، اتبع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية او من خلال نتيجة نت

انقر على خانة “استعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية” في الصفحة الرئيسية للموقع.

اكتب رقم جلوسك في الحقل المخصص له.

ادخل الرقم بدقة واضغط على زر “استعلام عن النتيجة”.

ستتم عرض درجاتك في جميع المواد والمجموع الكلي للنتيجة فور إعلانها رسميًا.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية

لطلاب الشهادة الإعدادية، نقدم لكم توزيع درجات المواد والمجموع الكلي للفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني. حيث يُضاف درجات الترم الأول إلى درجات الترم الثاني لتشكل المجموع النهائي للسنة الدراسية الخاصة بشهادة إتمام التعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية) توزيع درجات الشهادة الإعدادية ا

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الإنجليزية: 60 درجة

الدراسات: 40 درجة

الرياضيات: 60 درجة

العلوم: 40 درجة

المجموع الكلي: 280 درجة

اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية

أعلنت محافظة الدقهلية أن السيد المحافظ قد وقع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للدقهلية لعام 2024. وأوضحت أن عدد الطلاب الذين حصلوا على مجموع 108 آلاف طالب وطالبة. بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 101548 طالبًا وطالبة أكدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه يجري حاليًا رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي بالأسماء وأرقام الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم في غضون دقائق قليلة يُذكر أن إجمالي المجموع الكلي للطلاب في الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين الأول والثاني هو 280 درجة، ويجب على الطالب الحصول على 140 درجة على الأقل ليعد ناجحًا.