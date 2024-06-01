اتفرج براحتك على المباريات.. تردد قناة ssc الرياضية

أصبحت قنوات الرياضة مهمة بالنسبة الكثير كما أنها توفر عليهم مشاهدة المباراة بشكل مجانا دون دفع الكثير من المال في المقاهي أو وسائل التواصل الاجتماعي، لهذا يبحث الكثير من محبي الرياضة عن تردد قناة ssc الرياضية والتي تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للكثير وتعرض كافة المباريات بشكل مجاني والتي تكون مباريات عالمية ويشارك فيها أقوى وأشهر لاعبي كرة القدم، كما أن من مميزات تلك القناة أنها تقوم بعرض القنوات بجودة عالية جدا والتي تكون HD.

تردد قناة ssc الرياضية

إليكم التردد الخاص المتعلقة بقناة ssc الرياضية على القمر الصناعي نايل سات والتي يبحث عنها الكثير، حيث أن التردد يتلخص فيما يلي:

تردد قناة ssc الرياضية تكون 12562 وتكون عمودية ومعدل تصحيح الخطأ هو ⅔، الترميز الخاص بالقناة يكون

أما عن تردد القناة على بدر سات يكون 12418 بمعدل ترميز 27500 ويكون رمز الاستقطاب أفقي معامل تصبح ⅔.

كما أن ترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون 12417، كذلك معامل ترميز 27500،كما أن تصحيح الخطأ هو ⅚ وعمودية.

البطولات التي يتم عرضها على ssc الرياضية

تقوم القناة بعرض عدد كبير من البطولات المهمة والتي يبحث عنها الكثير ويفضل مشاهدتها والتي تتلخص فيما يلي: