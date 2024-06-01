لينك نتيجة نت.. اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية الترم الثاني

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 93.7% لمرحلة التعليم الأساسي، و91% للشهادة المهنية، و98% للصم وضعاف السمع، و100% لذوي البصيرة؛ وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن عمليات الرصد والمراجعة الشاملة لنتائج الشهادة الإعدادية قد تمت بسرعة ودقة، بهدف الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن.

اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

أوضح محافظ الدقهلية أنه تم التركيز بشكل خاص على التأكد من دقة النتائج بعد إتمام عمليات المراجعة والرصد لتجنب أية أخطاء، وأضافت التصريحات أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع مواد الشهادة الإعدادية في الدقهلية، وأن عمليات المراجعة والرصد للدرجات قد بدأت بهدف الإعلان عن النتائج قريبًا؛ وأكد الوكيل على أهمية أن تتم عمليات المراجعة والرصد بدقة، ويتابعها بشكل يومي لضمان سلامة النتائج.

وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية في الدقهلية 82,557 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم على 399 لجنة مؤمنة بشكل جيد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وتأتي جهود العاملين في الكنترول والمراجعة لضمان دقة النتائج ومصداقيتها، بهدف تأكيد حقوق الطلاب في الحصول على درجاتهم بشكل صحيح وعادل.

لينك نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 بمحافظة الدقهلية من خلال اتباع الخطوات التالية: