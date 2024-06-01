مبرو9و9وكـ “ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني برقم الجلوس عبر natiga.edudk.net

في ظل البحث المستمر من جانب الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني فأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن ظهور النتيجة رسمياً لجميع الطلبة والطالبات في المدارس الاعدادية وكذلك مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والمدارس الرياضية، وذلك حيث انتهت كافة لجان التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بكنترولات التصحيح على مستوى كافة الإدارات التعليمية رسمياً من أداء مهمتهم بنجاح وتم اعتماد النتيجة في اللحظات القليلة القادمة، تابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني الآن بشكل رسمي وتم الإعلان عن نسبة النجاح التي بلغت 93.7% من إجمال عدد 108,366 طالب وطالبه تقدموا لأداء الامتحانات، كما اعتمد أيضاً النتيجة لكل من التعليم المهني بنسبة نجاح 91%، ونسبة نجاح الطلبة في مدارس المكفوفين بلغت 100%، أما مدارس ضعاف السمع والصم فبلغت نسبة النجاح بها 98%، كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الاعدادية للعام الدراسي 2024/2023 وتقدم لتهنأتهم السيد المحافظ على مجهوداتهم خلال العام الدراسي متمنياً لهم النجاح والتفوق فيما هو قادم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني من خلال إتباع الخطوات التالية:-

التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية .

. أو الولوج إلى موقع نتيجة نت .

. تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له.

النقر على عرض النتيجة وانتظر لحظات حتى تظهر درجات الطالب أمامك كاملة.

أصبحت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2024 الترم الثاني متاحه من خلال موقع مديرية والتعليم بالدقهلية، فيمكن للطالب الاستعلام عنها عبر رقم الجلوس، ويمكنكم أيضاً ترك تعليق به رقم الجلوس والاسم ونقدم لكم النتيجة فوراً، خالص آمانينا بالنجاح والتفوق للجميع.