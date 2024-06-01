“غرامتك هـــنا” الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 في العراق وطرق السداد عبر ur.gov.iq

الآن بإمكانك الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني من خلال القيام باتباع خطوات بسيطة وسهلة، ويعتبر هذا الموضوع هو من أكثر المواضيع التي تؤرق المواطنين في العراق وخاصة بعد صدور بعض القرارات الجديدة المتعلقة به، وسوف نقوم اليوم بطرح تفاصيل هذا الموضوع للتعرف على الخطوات، بالإضافة إلى أخر القرارات المستحدثة بشأنه، تابعوا معنا.

الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني

تعمل حكومة دولة العراق على توضيح بعض الأمور التي تخص المواطنين الذين تراكمت عليهم الغرامات بسبب مخالفات المرور المتكررة، وقد نوهت الحكومة أنه يجدر على هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بتسديد هذه الغرامات حتى لا يتم فرض عقوبات شديدة عليهم، وتعرضهم للمساءلة القانونية، وقد أوضحت الحكومة الخطوات التي يمكن بها الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني، دون الحاجة للذهاب إلى هيئة المرور العامة، وتتمثل الخطوات في التالي:

أولاً سوف يتوجب على المواطن الذهاب إلى منصة أور الرقمية.

الرقمية. من ثم بعد ذلك عليه اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية، من ثم النقر على خدمة الاستفسار عن غرامة، وبدء الخدمة.

كتابة بعض المعلومات المطلوبة في أماكنها المخصصة والتي تتمثل في اسم صاحب السيارة، ونوع السيارة، ورقم رخصة القيادة، وموعد استخراج الرخصة.

النقر على ايقونة استعلام، والانتظار بضع دقائق للحصول على معلومات عن المخالفات الخاصة بـ المركبة.

إذا ما كنت ترغب في دفع هذه الغرامات فعليك النقر على أيقونة دفع الغرامة، واتباع باقي الخطوات للدفع.

سداد غرامات المرور العامة في العراق 2024

بعد أن تعرفنا على خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني، يمكننا الانتقال لذكر الشروط التي قامت الهيئة العامة المرور بتوضيحها لضمان سداد المخالفة المرورية دون عواقب، وهي: