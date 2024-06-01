“يُبهر الجميع بميزات جبارة” تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 GB WhataApp بثوبة الجديد ضد الحظر

بمناسبة الحديث عن التحديثات المستمرة للشركات الواتس اب، يجدر الإشارة إلى تحديث يعتبر من أفضل التحديثات الموجودة في هذه الأيام وهو تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 والذي يتمتع بالعديد من الميزات بالإضافة إلى سهولة تحميله وحجمه الذي لا يحتاج لمساحة كبيرة، وقد أثار هذا التحديث كثيراً من الجدل ويرجع هذا للمميزات العديدة التي قامت شركة الواتس اب بإضافتها له مما جعل هناك إقبال كثير عليه من جانب كافة المستخدمين، ونحن اليوم سوف نقوم بإلقاء الضوء على هذا التحديث بالإضافة إلى مميزاته التي لا حصر لها.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

إذا ما كنت ترغب في تحميل تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 فأنت في المكان الصحيح، حيث إننا نسعى لتوضيح خطوات تحميل التطبيق بالتفصيل لجميع من يرغب بتحميله، وكل ما عليك فقط هو فتح الانترنت المتصل بهاتفك وبدء اتباع التالي:

الذهاب إلى متصفح جوجل كروم.

النقر على صندوق الوصف.

كتابة واتس اب جي بي المحدث.

النقر على الموقع الذي يحمل اسم الواتس اب وفي غالب الأمر سيكون هو الموقع الأول الظاهر في نتائج البحث.

من ثم الدخول الى الموقع.

البحث عن ايقونة تحميل، والتي تكون مكتوبة بخط واضح وعريض اسفل الصفحة.

النقر على الأيقونة، السماح بالأذونات لبدء التحميل.

بعد ذلك تثبيت التطبيق من قائمة التطبيقات المحملة.

والبدء في التسجيل للاستمتاع بمميزاته.

ميزات تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

يأتي تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 حاملاً العديد من المميزات والسمات التي تجعله الخيار الأول لدى الكثيرين، ومن ضمن هذه المميزات: