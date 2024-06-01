الآن خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية في عموم المحافظات العراقية

صارت نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول حديث الجميع في الوقت الحالي خاصة مع اقتراب انتهاء الامتحانات التي تم عقدها مؤخرًا، وفور انتهاء الامتحانات، ستبدأ مباشرة أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق امتحانات الطلاب والطالبات في محافظات العراق، وتشمل هذه العملية أيضا رصد الدرجات لكل مادة ومراجعتها بشكل نهائي، مما يمثل المرحلة الأخيرة قبل إعلان النتائج في العراق، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان دقة النتائج وشفافيتها قبل ظهورها الرسمي.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يستطيع الطلاب أيضًا استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني، ويوفر هذا الموقع نتائج الامتحانات لجميع المحافظات مما يسهل على الطلاب معرفة الدرجات التي حصلوا عليها، بالإضافة إلى ذلك، يتيح الموقع جداول الامتحانات لجميع المراحل الدراسية في مختلف محافظات العراق إلى جانب مجموعة من الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تسهل على الطلاب إنجاز مهامهم، وتوفر هذه الخدمات الراحة والسهولة لكل طالب في العراق في الحصول على نتائجه.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

أتاحت أيضا وزارة التربية والتعليم العراقية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من خلال موقعها الرسمي بعد اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية الرسمي.

سجل الدخول إلى حسابك إلى الموقع.

انتقل بعد ذلك إلى الصفحة المخصصة للنتائج.

حدد المرحلة الدراسية التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختر الدور الأول أو الثاني حسب الدور الذي ترغب في معرفة نتائجه.

حدد المحافظة التي يقيم بها الطالب.

اضغط على زر “بحث”.

بعد البحث، ستتمكن من استخراج كشوفات نتائج الصف الثالث المتوسط لجميع المحافظات التي ظهرت بها النتائج، والتعرف مباشرة على الدرجات التي تم الحصول عليها في كل مادة.

وبهذه الخطوات سوف تتمكن من الحصول على نتيجتك والاطلاع على درجاتك في مختلف المواد.

من المقرر أن تعلن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول في كافة المحافظات العراقية قبل حلول عيد الاضحى المبارك، وذلك بعدما يتم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل الكشوف، وبعدها سيقوم السيد الوزير باعتمادها لتتوافر للطلاب عبر كافة المواقع الالكترونية.