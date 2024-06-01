“الكشوفات هنااا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة Pdf عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

الجميع في العراق على مستوى جميع المحافظات ينتظرون الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وذلك حيث طال انتظار الإعلان عن تلك الوجبة الأخيرة التي كان قد تقدم عليها عدد كبير جداً من المواطنين، وتعتبر الرعاية الاجتماعية هي أحد الخدمات التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها لمساعدتهم على ظروف المعيشة والحياة الصعبة في الوقت الحالي حيث تقدم لهم دعم مادي يساعدهم في تلبية الاحتياجات الأساسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تقدم عدد كبير على الوجبة السابعة ولذلك فإن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة تأخرت في الإعلان عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث كانت الوزارة تعمل على مراجعة الأسماء واستيفائهم للشروط الخاصة بتلك الوجبة، وذلك لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه، كما أن التأخير جاء بسبب عدم توافر الدعم المالي من جانب وزارة المالية العراقية ولكن أكدت المصادر من داخل الوزارة إلى أنها قد انتهت بشكل كبير من فرز ومراجعة المستحقين للوجبة وفور توافر الدعم سيتم إعلان الكشوفات في جميع المحافظات العراقية ليتعرف المستفيدين والمستحقين على أسماءهم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

فور إعلان وزارة العمل عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عموم المحافظات 2024 يمكنكم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:-