“نتيجة نت” رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الدقهلية برقم الجلوس

تتزايد عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 محافظة الدقهلية، التي أصبحت متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور على الموقع الرسمي للمحافظة أو من خلال موقع نتيجة نت ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام ….

موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الدقهلية

حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس، وقد قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لإعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الدقهلية والذي أعرب عن بالغ سعادته بنسب نجاح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، والتي تخطت الـ 80% .

كما صرح الأستاذ “ناصر شعبان” الذي يشغل منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه من المقرر أن يتم رفع نتائج الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي للمحافظة تيسراً على الطلاب وأولياء الأمور، ولتجنب الإزدحام والتكدس داخل المدارس خاصة وأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية حوالي ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة، أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي وسط متابعة مشددة من قبل الوزارة التي كانت حريصة على متابعة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المدارس على مستوى الجمهورية لكي تضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء تؤثر بالسلب على مجموع الطالب، وإليكم خطوات الإستعلام ….

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024 الدقهلية