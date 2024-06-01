LINK direct .. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهلية بالاسم فقط 2024 الترم الثاني

في الفترة الأخيرة ارتفع بحث كثير من الطلاب حول رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2024 حتى يقوموا بالاطمئنان على أنفسهم و للتعرف على المجموع الذي حصلوا عليه بالصف الثالث الاعدادي ويتعرفون على المدرسة التي سوف يقوم بالالتحاق بها فكما نعرف ان مرحله الإعدادية من أهم المراحل وبالتحديد في الصف الثالث الاعدادي لأنها توفر للطالب بعد ذلك من خلال المجموعة الذي يحصل عليه المدرسة الثانوية التي سيلتحق بها ما إن كانت الثانوية العامة أو غيرها من المدارس الأخرى وفيما يلي في مقالنا هذا ونرفق لكم تفاصيل ذلك.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهلية

بينت وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أنه بإمكان الطلاب بالصف الثالث الإعدادي الاستعلام عن نتيجتهم بسهولة بعد أن يتم الإعلان عن ظهورها بصورة رسمية، وبعد رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهذا بواسطة اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

انتقي زر “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

اختر السنة الدراسية

أدخل رقم جلوسك بصورة صحيحة في الخانة المخصصة له بشكل صحيح ودقي.

انقر على زر “عرض النتيجة”، ومن ثم ستجد النتيجة أمامك بشكل مباشر بعدما تتبع تلك الخطوات السابقة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية

أوضحت وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي تم الكشف عنها الآن، ويمكن لجميع الطلاب والطالبات أن يحصلوا على النتائج الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو عن طريق موقع نتيجة نت الرسمي.