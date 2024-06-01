“هنوا الناجحين”.. لينك نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية الترم الثاني نتيجة نت natega4dk.net

يقدم لكم موقعنا “البديل” لينك نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية الترم الثاني، حيث أنه خلال الساعات القليلة الماضية قد تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب داخل محافظة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، حيث عاش الكثير من الطلاب يوم من القلق والتوتر الشديد بسبب النتيجة، لكنها جاءت مبشرة إلى الجميع ومرتفعة جدا هذا العام، حيث تمكن الكثير من الطلاب الحصول على الدرجة النهائية، وتم الحصول على النتيجة بشكل ميسر من خلال الرابط الإلكتروني المعلن من وزارة التربية والتعليم.

لينك نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الدقهلية

ظهرت نتائج الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات المصرية، بداية من بورسعيد التي قصت شريط النتائج، أما بالنسبة لمحافظة الدقهلية، فمن المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الحصول على النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع نتيجة نت الخاص بنتائج الشهادة الإعدادية.

أو الانتقال إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة التعليمية للمحافظة التي تنتمي إليها.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالرابط، حتى تتمكن من رؤية خانة رقم الجلوس.

قم بإدخال الرقم في الخانة السابقة بشكل صحيح.

بعد ذلك قم بضغط على زر عرض النتيجة.

وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك خلال ثواني قليلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية هذا العام تمكنت من تحقيق نسبة نجاح عالية جدا، وخاصة طلاب فئة الصم، حيث جاءت نسبة النجاح الخاصة بهم 93.8%، أما بالنسبة لفئة المكفوفين فإن نسبة النجاح الخاصة بهم وصلت إلى 91%، ولم تقتصر نسبة الارتفاع في تلك الفئات فقط، بل جاءت مرتفعة أيضا في المدارس الدولية حيث وصلت إلى 97.6%، وأوضح مدير التربية والتعليم وهو أيمن موسى أن الإدارة التعليمية بالقاهرة الجديدة تمكنت من الحصول على المركز الأول، حيث وصلت نسبة النجاح بها إلى 97.35%، ومن بعدها إدارة شبرا حيث وصلت نسبة النجاح بها إلى 97.29%