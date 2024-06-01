سجل واحصل على المنحة.. خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

يستفسر العديد من المستفيدين من منحة البطالة عن الإجراءات اللازمة لتجديد هذه المنحة كل ستة أشهر، وذلك للتأكد من اتباع الخطوات الصحيحة المطلوبة، وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الداخلية كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، كما أفادت بأن جميع المواطنين ذوي الدخل المحدود يمكنهم الانضمام والاستفادة من هذه المنحة، ومع ذلك، يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية لجميع المتقدمين، سوف نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع من خلال هذا المقال.

اهم الشروط المطلوبة للتسجيل

اولا يجب التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، كشرط أساسي قبل الشروع في الإجراءات. يتعين أن يكون المتقدمون في حاجة حقيقية إلى الدعم المالي الذي تقدمه الوكالة الوطنية، إذ يتم صرف هذه المبالغ للمستحقين فقط. يستبعد أي شخص يتلقى معاش تأميني من الدولة من التقديم، ويشترط أيضا أن يكون المتقدم ذو سمعة طيبة ومشهود له بالنزاهة والأمانة.

خطوات تجديد المنحة

تتولى الهيئة الوطنية للتشغيل مسؤولية إدارة طلبات التجديد وطلبات الالتحاق ببرنامج المنح، وقد أوضحت الإجراءات الواجب اتباعها لتجديد المنحة كما يلي: