الوجبة السابعة شغال!.. رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 محافظات العراق

ينتظر الكثير من المواطنين في محافظات العراق، صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، التي تأخرت بشكل كبير عن باقي الوجبات التي صدرت في مواعيدها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المادي المقدم من قبل حكومة العراق، حتى أنه يمكن في الوقت الحالي الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيف أحصل على كشوفات الرعاية الاجتماعية

أما عن حصولك عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق وبمختلف محافظتها، فيمكنك اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتقدم لمنصة مظلتي الرسمية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عبر إدخال رمز التحقق.

ليتم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية فيما بعد.

القيام بتحديد الوجبة والمحافظة المقيم بها الشخص المستفيد.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

حتى يتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة التي عليها الدور في مختلف محافظات العراق.

صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

ومازالت الوجبة السابعة قيد عملية التنفيذ من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذه الوجبة تضم عدد كبير من المواطنين لذلك تم تأخير صدور الرواتب حتى الأن، لكن أكدت الوزارة بأن الوجبة سيتم الكشف عنها بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة، في إطار أن يتعرف عليها جميع المستفيدين والمشتركين في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق والحصول على الدعم المقدم.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

وجاءت أبرز شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-