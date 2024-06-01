لينك موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 بالاسم ورقم الجلوس

موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 من أكثر الموضوعات التي تهم الطلاب في الوقت الحالي، حيث يرغبون في التعرف على كيفية الاستعلام عنها نظرًا لما تمثلة هذه المرحلة التعليمية من أهمية كبيرة عند الطلاب أولياء أمورهم، وخاصة الصف الأول والثاني لأنهم يساهمون في تجهيز الطلاب للسنة الثالثة التي تحدد مصير الطالب والجامعة التي يكمل تعليمه بها، ونعرفكم على رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب وكيفية توزيع الدرجات.

موقع نتيجة الصف الاول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024

تحرص الوزارة على توفير خدمة نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2024 بشكل إلكتروني، حتى يتعرف الطلاب على نتائجهم في المواد الدراسية سواء طلاب القسم العلمي أو القسم الأدبي بكل سهولة ويسر، ويتمكن الطلاب في هذه السنة من تحديد التخصص المناسب لهم سواء كان علمي علوم وعلمي رياضة او أدبي قرض وذلك حسب تحصيلهم ودرجاتهم في المواد المقررة عليهم في الصف الأول، ومن الجدير بالذكر أن المجموع النهائي لطلاب سنة اولى وثانية ثانوي 280 درجة، حيث توزع 140 درجة على الترمين، ويتم توزيع الدرجات على المواد كالتالي:

50 درجة اللغة العربية.

40 درجة اللغة الإنجليزية.

30 درجة اللغة الأجنبية الثانية.

20 درجة مادة الكيمياء.

20 درجة مادة الفيزياء.

20 درجة مادة الأحياء.

20 درجة مادة التاريخ.

20 درجة مادة الجغرافيا.

20 درجة مادة الفلسفة.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي بالرقم القومي 2024 بكل سهولة ويسر، من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة: