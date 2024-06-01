“جمع الصُحاب” تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي أبطال أوروبا

يبحث عشاق الساحرة المستدييرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند، التي سوف تقام مساء اليوم ويترقبها الملايين من محبي وعشاق كرة القدم ، خاصة وأن فريق ريال مدريد من أشهر الفرق الأجنبية والذي يمتلك عدد كبير من المشجعين من شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند….

موعد مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة الحكم لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الموافق السبت 1 يونيو 2024، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وتقام المباراة على ملعب ويمبلي .

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

ويبحث عدد كبير من مشجعي كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبوروسيا دور تموند والتي سوف تذاع على عدد من القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لعدد كبير من البطولات القارية والعالمية، وإليكم القنوات ….

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beIN Sports HD 2.

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تاريخ مباريات ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

يعد فريق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند من أشهر الفرق ولهم الملايين من المشجعين من شتى أنحاء العالم، حيث التقى الفريقان خلال 14 مباراة استطاع فريق ريال مدريد أن يحقق الفوز في 14 مباراة، فيما تمكن بوروسيا من تحقيق الفوز خلال 3 مباريات وتعادل الفريقين في 3 مباريات أخرى، استطاع لاعبو الريال إحراز 24 هدفاً في مرمى دورتموند الذي هز شباك غريمه يـ 19 هدف آخرين.