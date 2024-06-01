بالخطوات.. رابط حجز 4000 دولار مصر ليبيا المركزي 2024 fcms.cbl.gov.ly

يرغب الكثير من المواطنين في ليبيا من حجز العملات الأجنبية، التي من بينها الدولار لشراء احتياجاتهم الشخصية، فضلاً عن المركزي الليبي أطلق خدمة حجز 4000 دولار أمريكي إلكترونيًا، تسهيلاً على الجميع في إتمام الإجراءات المعنية بالحجز والحصول على العملات المعنية، وفقًا لمجموعة من الشروط نذكرها معكم في مقال اليوم، من أجل أن يتعرف عليها جميع المواطنين في دولة ليبيا.

خطوات حجز 4000 دولار أمريكي الأغراض الشخصية

ولكي تتمكن من القيام بحجز 4000 دولار أمريكي ضمن منظومة الأغراض الشخصية، فلابد من اتباع الخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع البنك المركزي الليبي.

ليتم بعد ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

القيام بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

ليتم عندها اختيار منظومة الأغراض الشخصية.

القيام بحجز العملات الأجنبية التي ترغب فيها.

يصل الحد الأقصى لحجز العملات نحو 4000 دولار أمريكي.

التأكد من البيانات التي تم إدخالها، والمستندات التي يتم إرفاقها عبر موقع المركزي الليبي.

ليتم في النقر على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط حجز 4000 دولار منظومة الأغراض الشخصية؟

وجاءت أبرز شروط القيام بحجز 4000 دولار منظومة الأغراض الشخصية عبر مصرف ليبيا المركزي، كما يأتي:-