“استمتع بالميزات الجديدة🔥🔥” تحديث واتساب جولد 2024 الجديد WhatsApp Gold V11.45 ضد الحظر

لا زال البحث عن تحديث واتساب جولد 2024 الجديد قائم، حيث إن واتس اب الذهبي يقدم للعديد من المستخدمين الكثير من المميزات الرائعة والتي بالتأكيد سوف ترغب أنت أيضاً في أن تحظى بها، ولهذا سنأخذك اليوم في جولة سريعة نعرض فيها مميزات الواتس اب الذهبي بالإضافة إلى عيوب هذا التطبيق وطريقة تحميله، فإذا كنت أحد أولئك الأشخاص الذين يقومون باستخدام تطبيقات الدردشة بشكل مستمر إذًا عليك أن تقوم بمتابعة قراءة هذا الموضوع للنهاية.
تحديث واتساب جولد 2024 الجديد
تحديث واتساب جولد 2024 الجديد أو ما هو معروف عند البعض بـ واتساب الذهبي، وجاء اسمه من شكل شعاره الذي يتميز باللون الأصفر الذهبي اللامع على عكس الواتس اب الأخضر، بالإضافة إلى أن سر التسمية يرجع إلى ما يحمله هذا التطبيق من مميزات تعتبر ذهبية، وتعمل الشركة المطورة دائمًا على إضافة العديد من الميزات الجديدة مع كل تحديث جديد، ويمكنكم الحصول على أخر إصدار من خلال الخطوات التالية:-
- التوجه إلى المتصفح الخاص بك.
- في محرك البحث جوجل أكتب WhatsApp Gold.
- قم بالدخول إلى أول صفحة للتطبيق.
- اضغط على كلمة تنزيل الموجودة أمامك.
- انتظر حتى انتهاء التحميل وقم بتثبيت البرنامج على الهاتف واستمتع.
مميزات تحديث واتساب جولد 2024 الجديد
يتمتع تحديث واتساب جولد 2024 الجديد بالعديد من المميزات التي سنذكرها، بالإضافة إلى العيوب:
- يتيح هذا الواتس اب العديد من الخصائص الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى شكله الرائع الذي يعتبر نقطة أساسية لجذب العديد من الافراد.
- ومن ضمن مميزاته أن هذا الواتس اب يمنح المستخدم القدرة على ارسال واستقبال أكبر عدد من الوسائط.
- كما يتيح للمستخدم إخفاء اخر ظهور وحالة متصل الآن، واخفاء مشاهدة الحالة مع البقاء على اطلاع على حالات الأصدقاء.
- إمكانية فصل الانترنت عن التطبيق فقط ومنع وصول الرسائل إليك.
- يوجد بالتطبيق ميزة الرد الآلي حيث يمكنك كتابة رسالة يتم الرد بها تلقائيًا على أي محادثة.
- ضد الحظر وهذه هي أهم الميزات الجديدة في التحديث.
- إمكانية إرسال أكثر من 200 رسالة وأكثر في آن واحد.
- يحتوي التحديث الجديد على أداة ترجمة مدمجة به.