الحلقة 27 من مسلسل صلاح الدين الايوبي مترجمة للعربية عبر ترددات القنوات الناقلة لها “حلقة جديدة”

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27 ينتظر المتابعين موعد عرضها بفارغ الصبر، حيث يعد هذا المسلسل من اكثر المسلسلات التركية التاريخية متابعة في الوطن العربي، وذلك لأنه يروي قصة فريدة من نوعها وهي قصة البطل صلاح الدين الايوبي، الذي هزم الصليبيين في معركة حطين وقضى على الحملات الصليبية، وتمكنه من تأسيس الدولة الأيوبية، ويعرض هذا المسلسل تفاصيل حياته المختلفة سواء طفولته ودراسته وسفره معه ابيه من العراق إلى سوريا، كما يعرض تعليمه وتدرجه في التفوق الحربي حتى أصبح ملكًا، ونوضح بالسطور التالية ومواعيد عرضه والقنوات الناقله له.

الحلقة 27 من مسلسل صلاح الدين الايوبي

يرغب الكثير من المشاهدين في العالم العربي التعرف على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 27، وتعرض حلقة واحدة من هذا المسلسل في كل أسبوع على شاشة قناة تي ار تي بتركيا عند تمام الساعة 10:00 مساء في يوم الاثنين، ويمكنك مشاهدة الحلقة مترجمة باللغة العربية الفصحى عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية في يوم الثلاثاء عند تمام الساعة 8:30 بتوقيت الجزائر، وتقوم القناة بعرض إعادة الحلقة في اليوم التالي من يوم عرضها.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

هناك الكثير من القنوات التي ستقوم بعرض الحلقة 27 من مسلسل صلاح الدين الايوبي مترجمة أو مدبلجة باللغة العربية وبجودة عالية ومن أبرز هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية وترددها كالاتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

التردد على العرب سات

تردد القناة هو 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

تردد TRT1 الناقلة لحلقات صلاح الدين

وتقوم قناة تي ار تي 1 بعرض حلقات هذا المسلسل التاريخي بشكل حصري متوفر ترددها على قمر الصناعي النايل سات والقمر الصناعي العرب سات، ونوضح لكم في السطور التالية:

التردد على النايل سات

التردد: 11042.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

التردد على العرب سات