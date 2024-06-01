مظلتي spa.gov.iq اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 استعلم عن كشوفات وزارة العمل العراقية

تصدرت اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 محركات البحث الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حيث يترقب العديد من المواطنين الإعلان عن صرف الوجبة السابعة حيث تمثل من أهم برامج الدعم الاجتماعي الذي يعتمد عليه الكثير من أجل تلبية احتياجات المواطنين، ومواجهة غلاء المعيشة ورفع مستواهم الاجتماعي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة للقبول ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وهي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للشخص المستفيد.

جميع الوثائق المطلوبة لتثبت محل إقامته.

وثائق تثبت قيمة راتبه إذا كان موظفًا.

تقديم الوثائق في الوقت المحدد لعملية التقديم.

المستندات التي تثبت حالته الصحية في حال وجود مشكلة صحية.

تقديم مستندات تبث راتب المستفيد الذي يحصل عليه بشكل شهري.

بالإضافة ينبغي عليهم استيفاء الشروط التالية، وهي:

يشترط للمواطن المتقدم للبرنامج أن يكون عراقي الجنسية ومقيمًا بشكل دائم في العراق

وألا يمتلك أي ممتلكات أو عقارات أو سجلات تجارية.

يُشترط أيضًا ألا تقل أسرته عن 4 أفراد.

ألا يزيد عمر المتقدمين من النساء عن 60 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

أما بالنسبة للرجال فيجب ألا يزيد عمرهم عن 55 سنة وألا يقل عن 16 عامًا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

يستطيع المستفيدين الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 من خلال تنفيذ مجموعة من التعليمات التالية: