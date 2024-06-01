لينك تحميل الوجبة السابعة .. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي

تصدرت اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة محركات بحث جوجل خلال الساعات الراهنة وذلك من أجل الحصول على الاستفادة من الدعم المقدم للأسر الكادحة حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم في العراق، حيث يستفيد منه العديد من الأشخاص ذوي الدخل المحدود حيث يقدم الدعم المالي للأسر المستحقة بهدف تحسين مستوى حياتهم ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، ويبحث العديد من المواطنين عن رابط وخطوات الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وقد أقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إجراءات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، وسوف نوضح معكم تفاصيل الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة

ولكي يستفيد المواطنين من الدعم ينبغي أن تتوفر فيهم شروطًا محددة يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم لبرنامج الرعاية الاجتماعية، وتتضمن هذه الشروط النقاط التالية:

أن يكون المتقدم مقيمًا بصورة دائمة في العراق.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

عدد أفراد أسرة المتقدم يجب أن يكون أكثر من أو يساوي 4 أفراد.

أن يتراوح عمر الرجال ما بين 18 و 60 عامًا، وعمر النساء بين 15 و 55 عامًا.

عدم وجود دخل شهري ثابت لدى المتقدم.

يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب دعم الرعاية الاجتماعية تقديم جميع الوثائق اللازمة التي تثبت أهليته لهذا الدعم.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة