رابط استخراج كشوفات اسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري في الأردن

يعد برنامج قرض الإسكان العسكري من أكثر البرامج التي لها دور بارز في دولة الأردن، فضلاً عن أن هذا البرنامج يوفر العديد من الوحدات السكنية الملائمة لجميع الأشخاص المتقدمين فيه، بالإضافة إلى أن ذلك يكون موجهة لمن ينتمي إلى القوات المسلحة الأردنية، ويمكن التعرف على خطوات استخراج الكشوفات المعنية بالأسماء، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان في الأردن

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مديرية الإسكان العسكري بالأردن.

القيام بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.

وعليه يتم اختيار الإسكان العسكري.

ليتم عند ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لكي يتم في النهاية عرض جميع التفاصيل المتعلقة بأسماء المقبولين.

ما هي شروط الإسكان العسكري في الأردن؟

أما عن شروط القبول في الإسكان العسكري داخل دولة الأردن، ومعرفة ما تم قبولك للحصول على القرض أم لا، كما يلي:-