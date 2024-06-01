ألف مبروك لطلاب إعدادية الإسكندرية: رابطان للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024

بناءً على الأخبار الصادرة من وزارة التربية والتعليم، انتهت أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب وأعمال المراجعة داخل غرف الكنترول الخاصة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية بنجاح، مما يعني أن النتائج ستظهر خلال الساعات القليلة القادمة على الروابط المخصصة لمواقع وزارة التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، وذلك بهدف دعم الطلاب وتسهيل وصولهم للنتائج، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة عن توفر عدة روابط يمكن للطلاب من خلالها الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس، في الفقرات التالية، نقدم لكم خطوات الكشف عن النتائج وروابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية

نظرًا لرغبة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية بعد الأخبار الواردة من الوزارة، نوضح أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح داخل غرف الكنترول وينتظر فقط اعتماد النتائج من السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ليتم الإعلان عنها مباشرة على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، كما يمكن للطلاب أيضًا الاستعلام عن النتائج من خلال رابط وزارة التربية والتعليم.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير نتائج مطبوعة ورقية داخل المدارس تحتوي على المجموع الكلي والدرجات التفصيلية لكل طالب، إليكم كيفية الاستعلام عن النتائج من البوابة الإلكترونية بالخطوات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية 2024

على جميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية اتباع الخطوات البسيطة التالية للاستعلام عن نتائجهم:

قم بالدخول مباشرة إلى الرابط المخصص (alexandria.gov.eg أو نتيجة نت). انتقل إلى أيقونة “خدمات الطلاب والنتائج”. اضغط على خيار “نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024”. أدخل رقم الجلوس الخاص بك. انقر على أيقونة “الاستعلام”.

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