“وزارة المالية” .. زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين 2024 بقيمة 700 ألف دينار

يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل المختلفة عن حقيقة زيادة المتقاعدين في العراق، والتي ترددت أنباء مؤخرا عن قيام الحكومة العراقية بزيادة رواتب العمال المتقاعدين الذين لا يوجد دخل شهري لهم سوى الراتب التقاعدي الذين يتقاضونه شهرياً لكي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم الأسرية في ظل غلاء الاسعار، ونوضح في مقالنا التالي التفاصيل الخاصة بزيادة رواتب العمال المتقاعدين في العراق

زيادة الحد الأدنى رواتب العمال المتقاعدين 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق الإعلان عن زيادة الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين في العراق بقيمة 200 الف دينار عراقي ليصبح الحد الأدنى لرواتب العمال المتقاعدين 700 الف دينار عراقي بدلاً من 500,000 دينار عراقي وتأتي تلك الخطوة من الحكومة العراقية تلبية لمتطلبات العمال المتقاعدين في تلبية احتياجاتهم في ظل غلاء الأسعار المتزايد بصورة كبيرة.

موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين شهر مايو 2024

يذكر أن الموعد الخاص بصرف رواتب العمال المتقاعدين هو يوم 1 من كل شهر ميلادي وفي حالة صادف يوم 1 عطلة رسمية سيكون صرف الراتب بعد الرجوع من العطلة مباشرة.

خطوات الاستعلام عن زيادة رواتب العمال المتقاعدين في العراق

حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن زيادة رواتب العمال المتقاعدين في العراق يوجد بعض الخطوات لابد من إتباعها وهي كالتالي: