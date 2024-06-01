موعد نزول حساب المواطن دفعة يونيو 2024 ….وحقيقة صرف الزيادة قبل عيد الاضحى

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن موعد نزول حساب المواطن دفعة يونيو 2024، الذي يستفيد منه الكثير من الأسر السعودية ، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتمتاعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن موعد صرف حساب المواطن دفعة يونيو 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

موعد نزول حساب المواطن دفعة يونيو

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد نزول حساب المواطن والذي يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال إن توافق هذا اليوم إجازة أو عطلة رسمية في المملكة يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف ، أما عن الموعد الرسمي لصرف حساب المواطن لشهر يونيو وهو سوف يكون في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 .

حقيقة صرف زيادة في حساب المواطن يونيو 2024 قبل عيد الاضحى

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواقع الالكترونية في تداول خبر زيادة جديدة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، إلا أن وزارة الموارد حتى الآن لم تعلن عن أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر وأكدت الوزارة على تخصيص رابط إلكتروني للإستعلام عن دفعة حساب المواطن وذلك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن زيادة حساب المواطن يونيو 2024