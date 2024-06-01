“من هنا” نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس عبر natiga.azhar.eg

لا زال البحث مستمر عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 وخاصة بعد مرور وقت على أداء اخر امتحان لطلاب سادسة ابتدائي وثالثة اعدادي، ويترقب أولياء الأمور ظهور النتيجة بفارغ الصبر، والتي قد قامت هيئة الأزهر الشريف بالإعلان عن موعد ظهورها في الأيام القادمة وسوف يتم ظهور النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، وقد قام فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب بتوجيه تنبيهات صارمة على لجان الكونترول للقيام بالتدقيق في النتائج بشكل جيد، ومراجعة الأوراق جيداً قبل رفع النتيجة على الموقع، وسوف نقوم في الأسطر القادمة بالتعرف على خطوات الاستعلام عن النتائج.

نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024

قامت هيئة الأزهر الشريف بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 حيث من المقرر أن تكون في بداية شهر يونيو 2024، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع منصة بوابة الأزهر الرقمية من هذا الرابط .

. اختيار الصف المراد الاستعلام عن نتيجة (الصف السادس الابتدائي / الصف الثالث الاعدادي).

ابدء بكتابة بيانات الطالبة الخاصة، والتي تتمثل في الاسم رباعي، ورقم الجلوس.

مراجعة البيانات المكتوبة من ثم النقر على ايقونة عرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة مواجهة أي نوع من المشاكل فيجب عدم التردد في التواصل مع الدعم الفني لـ بوابة الأزهر الإلكترونية، وسوف يتم حل المشكلة على الفور.

توزيع درجات الشهادة الابتدائية الازهرية 2024

بعد أن تعرفنا على طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2024 ننتقل للتعرف على توزيع الدرجات للصف السادس الابتدائي الازهري، وهي: