عاجل لعشاق كرة القدم!! بالإسم والتردد 9 قنوات مفتوحة ومجانية لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب ويمبلي في لندن اليوم، السبت الموافق 1-6-2024، لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعد هذه المباراة واحدة من أقوى المباريات المرتقبة والمنتظرة، حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بينما يسعى بروسيا دورتموند لإثبات جدارته وحصد اللقب للمرة الثانية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند

هذا وسيتم نقل مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند بث مباشر عبر العديد من القنوات المفتوحة، مما يتيح للجماهير فرصة مشاهدة المباراة بدون تقطيع، كما يسعدنا أن نقدم قائمة بالقنوات المجانية التي ستنقل مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند اليوم:

قناة بي ان سبورت المفتوحة 1

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 11013

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27498

– تردد بديل: 11546

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

قناة IRIB TV Varzesh HD Iran

– التردد: Intelsat 62°E – 11555 V 30000

– أو تردد: Es’hailSat | Badr 26°E.11881 H 27500

قناة M6 Suisse HD Switzerland

– التردد: Eutelsat 9°E – 12034 V 27500

قناة CBC Sport HD Azerbaijan

– التردد: AzerSpace 46°E – 11135 H 27500

قناة Varzish Sport HD Tajikistan

– التردد: NSS 57°E – 10973 H 11700

– أو تردد: Yahsat 52°E – 11785 H 27500

قناة Football HD Tajikistan

– التردد: NSS 57°E – 10973 H 11700

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal

– التردد: 12398 أفقي

– معدل الترميز: 27500

– القمر: Hispasat

قناة Rah-e-Farda

– التردد: 11293 عمودي

– معدل الترميز: 27500

– القمر: Afghansat 1

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4

– التردد: 11739 أفقي

– معدل الترميز: 29900

– القمر: Astra 3A.

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