بالزيادة المضافة.. موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو 2024 ورابط تحقق الصرف

بحث متصل على مدار 24 ساعة من المواطنين بالمملكة السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو 2024 التي يترقبها الألف بفارغ من الصبر، والتي تشكل أهمية كبيرة لأنها تأتي في الوقت المناسب في ظل احتياج الكثير من المواطنين للدعم رغبةً في شراء بعض المستلزمات التي تحتاج الأسرة من طعام وشراب وملابس جديدة استعداداً للعيد،

حساب المواطن نظام دعم اجتماعي يدعم الألف من الأسر العراقي ويقدم مبالغ بملايين الريال بشكل شهري، مما يسلط الضوء على الفئة المتعففة لتحسين معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة وهذا لرؤية 2030 ، كما خصص المسؤولين رابط للاستعلام الإلكتروني عبر الإنترنت لتسهيل معرفة التفاصيل على المستفيدين، ترقبوا معنا للتعرف على موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو 2024

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو 2024

بعد أيام تتم عملية إيداع مستحقات حساب المواطن الدفعة 79 لشهر يونيو الجاري وفقاً الموعد الرسمي المحدد من الجهة المسؤولة، وسوف تبدأ عملية الصرف الفعلية يوم الاثنين الموافق 10 من يونيو 2024 ولمدة 4 أيام حتى الخميس الموافق 13 من يونيو 2024، يحصل فئة كبيرة عن دعم حساب المواطن بشرط فئة الاستحقاق التي لا تمتلك أي وسيلة دخل شهرية سوى الدعم والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والمرأة المطلقة والأرملة والفئات من ذوي الاحتياجات الغير والذين لا يمتلكون أي سجلات تجارية والأهم من ذلك أن يكون جميع المتقدمين من أصل الجنسية السعودية.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن 1445-2024

بالخطوات البسيطة من خلال الانترنت يمكنكم الاطلاع على آخر مستجدات دعم حساب المواطن ومواعيد الإيداع والصرف حسب الدفعة وكل ما يجب القيام به الآن اتباع التالي:.