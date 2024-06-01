طريقة عمل شاي الكرك بالهيل في المنزل بأسرار أفخم الفنادق

يعد شاي الكرك واحد من المشروبات المميزة في العديد من الدول العربية، ويتمتع ذلك الشاي بمذاق الهيل أو الحبهان مع إضافة مكونات أخرى تكسب الطعم مذاق مميز عن الشاي العادي، ولتلك الأسباب فهو مميز في استقبال الضيوف والترحيب بهم.
مقادير عمل شاي الكرك بالهيل في المنزل
يعد شاي الكرك واحد من الوصفات التي نقلت لدول الوطن العربي عبر التجارة، حيث يتكون ذلك الشاي من بهارات ذات مذاق مقبول وهي كالتالي:
- 20 جرام شاي أسود.
- 20 جرام هيل أو جيهان.
- 10 جرام سكر أبيض ناعم.
- 125 مل حليب مكثف.
- 2 كوب من الماء.
خطوات عمل شاي الكرك بالهيل في المنزل
فيما يلي نوضح طريقة عمل شاي الكرك بمذاق البهارات في المنزل بخطوات بسيطة سهلة الفهم والتنفيذ:
- في البداية يجب القيام وضع الماء على النار ونتركها تغلي على درجة حرارة متوسطة.
- يتم إضافة الشاي إلى الماء وتركهم حتى الوصول لدرجة الغليان وحينها يتغير لون الماء إلى الداكن.
- وبعد ذلك يجب القيام بإضافة الحليب المكثف المحلى على الخليط وتقوم باستمرار في التقليب حتى يصبح الخليط متجانسًا.
- بعد أن يغلي الخليط على نار متوسطة يجب القيام باضافة الهيل المطحون.
- بعد ذلك يترك الشاي يغلي لمدة خمسة عشر دقيقة على درجة حرارة متوسطة للحصول على نكهة مميزة للشاي عن طريق استخلاص محتويات تلك البهارات في الماء ليصبح منكه والبهارات.
- في حالة الرغبة في إضافة المزيد من السكر يتم إضافته أثناء غلي الشاي وذلك على حسب المذاق والرغبة.
- يقدم ساخن لاستقبال الضيوف مع المعمول السعودي.