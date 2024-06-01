“غني معانا يالولو” تردد قناة وناسة أغاني للاطفال 2024 على النايل سات التحديث الجديد

تردد قناة وناسة أغاني للاطفال 2024، من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى ترفيهي للأطفال على مدار اليوم ، وهذا ما جعل الأمهات والآباء يثقون فيها ويجعلون أطفالهم يجلسون أمام شاشتها لساعات طويلة دون الخوف من عرض محتوى غير لائق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة وناسة أغاني للاطفال 2024 ….

قناة وناسة أغاني للاطفال 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تردد قناة وناسة أغاني للاطفال 2024، التي تتميز بعرض محتوى ترفيهي على مدار اليوم، وتحرص إدارة القناة أيضاً على عرض عدد من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تخاطب الأطفال بداية من سن سنتين حتى 11 عام .

كما تحرص قناة وناسة أغاني بعرض مجموعة من البرامج المتميزة للأطفال والتي تسعى من خلالها أن تنمي مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم والتعرف على أسماء الحيوانات والألوان باللغة العربية والإنجليزية، ويمكنكم استقبال تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال الترددات الآتية:

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد : 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الجودة: SD.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسة 2024