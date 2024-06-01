تردد قناة MBC 1 اضبط جهازك واستمتع بباقة مميزة من البرامج والمسلسلات

تعتبر قناة MBC 1 من القنوات التلفزيونية الترفيهية والمتنوعة المفتوحة، التي تعرض محتواها بشكل يومي دون توقف، وحققت قناة MBC 1 نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة داخل دول الوطن العربي وحصد لملايين المشاهدات وتقدم القناة مجموعة من افلام بوليود والأفلام المدبلجة وسنعرض تردد القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة MBC 1 المجاني

تمتلك قناة ام بي سي مجموعة من الترددات لضمان تغطية البث في دول الوطن العربي والشرق الأوسط بجودة عالية، وفيما يلي نوضح تلك الترددات والاحداثيات بشكل تفصيلي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

القمر الصناعي ياه سات

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12399.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

مميزات قناة MBC 1

يوجد العديد من المميزات لدى قناة MBC 1، وذلك بسبب محتواها المتميز، وتكون هذه المميزات كالتالي: