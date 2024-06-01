تردد قناة MBC 1 اضبط جهازك واستمتع بباقة مميزة من البرامج والمسلسلات

اسماء محمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة MBC 1 اضبط جهازك واستمتع بباقة مميزة من البرامج والمسلسلات
تردد قناة MBC 1

تعتبر قناة MBC 1 من القنوات التلفزيونية الترفيهية والمتنوعة المفتوحة، التي تعرض محتواها بشكل يومي دون توقف، وحققت قناة MBC 1 نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة داخل دول الوطن العربي وحصد لملايين المشاهدات وتقدم القناة مجموعة من افلام بوليود والأفلام المدبلجة وسنعرض تردد القناة خلال السطور التالية.

تردد قناة MBC 1 المجاني

تمتلك قناة ام بي سي مجموعة من الترددات لضمان تغطية البث في دول الوطن العربي والشرق الأوسط بجودة عالية، وفيما يلي نوضح تلك الترددات والاحداثيات بشكل تفصيلي:

القمر الصناعي نايل سات

  • التردد: 11470.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: SD.
    القمر الصناعي ياه سات
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: SD.
    القمر الصناعي عرب سات
  • التردد: 12399.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: SD.

    مميزات قناة MBC 1

يوجد العديد من المميزات لدى قناة MBC 1، وذلك بسبب محتواها المتميز، وتكون هذه المميزات كالتالي:

  • تقدم قناة MBC 1 محتوى متميز من الأفلام الأجنبية وأفلان العرض الأول والأفلام الحصرية.
  • في حالة وجود أي من المشاهد السيئة أو مشاهد غير لائقة تقوم القناة بحذف هذا المحتوى في وقتها.
  • من أهم مميزات قناة MBC 1، أنها تقوم بتقديم محتواها بجودة عالية وواضحة في الصوت والصورة، وذلك لأنها تقوم بإستخدام الكثير من التقنيات الحديثة في بث محتواها.
  • مجانية المحتوى دون أي رسوم مع الحرص على التنوع من حيث المضمون فهناك برامج تثقيفية متنوعة وبرامج اخبارية ومسلسلات عربية وسورية وهندية وأفلام هندية أيضا وأجنبية وعربية.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
اسماء محمد

كاتبة مقالات وأخبار حصرية
أعشق التدوين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“لو عرفت فوائدها مش هتبطل تاكلها” .. تناول الملوخية يساعد في تخفيف الوزن الزائد في اسبوع واحد
إنضم لقناتنا على تيليجرام