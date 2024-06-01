تردد قناة MBC 1 اضبط جهازك واستمتع بباقة مميزة من البرامج والمسلسلات

تعتبر قناة MBC 1 من القنوات التلفزيونية الترفيهية والمتنوعة المفتوحة، التي تعرض محتواها بشكل يومي دون توقف، وحققت قناة MBC 1 نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة داخل دول الوطن العربي وحصد لملايين المشاهدات وتقدم القناة مجموعة من افلام بوليود والأفلام المدبلجة وسنعرض تردد القناة خلال السطور التالية.
تردد قناة MBC 1 المجاني
تمتلك قناة ام بي سي مجموعة من الترددات لضمان تغطية البث في دول الوطن العربي والشرق الأوسط بجودة عالية، وفيما يلي نوضح تلك الترددات والاحداثيات بشكل تفصيلي:
القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11470.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
القمر الصناعي ياه سات
- التردد: 11900.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12399.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
مميزات قناة MBC 1
يوجد العديد من المميزات لدى قناة MBC 1، وذلك بسبب محتواها المتميز، وتكون هذه المميزات كالتالي:
- تقدم قناة MBC 1 محتوى متميز من الأفلام الأجنبية وأفلان العرض الأول والأفلام الحصرية.
- في حالة وجود أي من المشاهد السيئة أو مشاهد غير لائقة تقوم القناة بحذف هذا المحتوى في وقتها.
- من أهم مميزات قناة MBC 1، أنها تقوم بتقديم محتواها بجودة عالية وواضحة في الصوت والصورة، وذلك لأنها تقوم بإستخدام الكثير من التقنيات الحديثة في بث محتواها.
- مجانية المحتوى دون أي رسوم مع الحرص على التنوع من حيث المضمون فهناك برامج تثقيفية متنوعة وبرامج اخبارية ومسلسلات عربية وسورية وهندية وأفلام هندية أيضا وأجنبية وعربية.