“ألف مبروووك” نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 عبر موقع نتائجنا العراقي عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024، أعلنت وزارة التربية العراقية عن قرب الإنتهاء من امتحانات الثالث المتوسط التي من المقرر لها أن تنتهي في يوم 5 يونيو الجاري، وتحرص وزارة التربية العراقية على متابعة اللجان في جميع المحافظات العراقية لكي تضمن عدم حدوث أي مشاكل تتسبب في تشتيت الطلاب وعدم التركيز، خاصة وأنها مرحلة مهمة في عمر الطلاب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024 …..

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الأول 2024، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من تصحيح كراسات الإجابة ورصد وتجميع الدرجات في الكشوفات وتؤكد وزارة التربية العراقية أن هذه العمليات تستغرق حوالي أسبوع إلى 10 أيام حتى يتم الإنتهاء منها بصورة دقيقة دون حدوث أي أخطاء قد تُعرض الطالب إلى فقدان بعض الدرجات نتيجة السرعة.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية أنها شددت على الطلاب عدم اصطحاب الموبايلات والكاميرات داخل اللجان لمنع تسريب أسئلة الامتحانات، وشددت على أن الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش سوف يتم حرمانه من دخول الامتحانات.

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